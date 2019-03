Kurdi võitlejad nõuavad, et ISISe terroristide üle mõistaks kohut sõjatribunal, läänemaailm aga venitab otsustamisega 

The Guardian kirjeldab, kuidas Süüria Demokraatlike Vägede (lüh. SDF) sõdurid kiskusid majade katustelt maha ISISe kurikuulsad mustad lipud, peamiselt kurdi rahvusest mehed ja naised juubeldasid ja mängisid sõjaveokite raadiotest kõrvulukustavat poppmuusikat. Lisaks rõõmupeole mälestati ka ligi 11 000 Süüria sõjategevuses hukkunud kaasvõitlejat.

SDFi võitlejad tahaksid hoopis näha rahvusvahelist sõjatribunali. Nende vanglates istub tuhandeid terroriste, keda SDFi kõneisikud kirjeldavad kui tiksuvat pommi. Kuid USA ja teiste Lääne liitlaste silmis on targem, kui iga riik tegeleb oma terroristidega ise. Enamik vangistatuid on süürlased või iraaklased, kuid umbes 1000 ringis on vange mujalt.

King's College'i raporti kohaselt liitus Lääne-Euroopast ISISega kokku ligi 6000 inimest. (Tuleb siiski arvestada, et märkimisväärne hulk neist pole praegusel hetkel ei vabad ega vangid, vaid surnud.)

Kuid riigid pole terroristide või nende järglaste tagasivõtmisest just kuigi huvitatud. Mõned keelduvad otsesõnu, mõned venitavad otsustamisega, mis nendega peale hakata. Pigem olgu potentsiaalsed terroristid ilma peal laiali, kui et peame käsi määrima – siiski võrdlemisi lühinägelik vaatenurk, eriti arvestades seda, et lüüasaamisest hoolimata võivad laialipillutatud ISISlased Süürias peagi taaskoguneda. Lääneriigid ei taha tsiviilkohtutes terroristide kaasusi arutada, seega on SDFi silmis tribunal parim lahendus ning kurdid on läänemaailma tegutsemisvõimetuse peale pahased.

„Meil ei ole [peale tribunali] muid võimalusi!“ sõnab koalitsioonivägede välissuhete juht Abdulkerim Umer Associated Pressile. „Mitte keegi ei taha vastutust võtta. Meie ei suuda ju seda taaka üksi kanda.“ Umeri sõnul on sõjatribunal mõttekam ka selles osas, et siis saab kohut mõista seal, kus terroristide kuriteod päriselt aset leidsid. Mida arvab sellisest mõttest aga Süüria diktaator Bashar al-Assad? Ilma riigi valitsuse loata tundub võimatu riigis mingit tribunali korraldada, al-Assad keeldus juba ka kurdidele igasuguse autonoomia andmisest, kirjutab TIME. Näiteks Saksamaa välisministeeriumi sõnul on rahvusvaheline sõjatribunal poliitiliselt ja juriidiliselt Süürias väga keerukas ettevõtmine. Samas leiab ministeerium, et USA üleskutse vangistatud terroristid omal maal kohtu ette viia on „ääretult keeruline“. USA ise plaanib suurema osa oma sõjaväest Süüriast tagasi tuua.