"Söö, palveta, armasta" autor leidis pärast sõbratari surma uue armastuse 

Rayya Elias sai 2016. aasta kevadel teada, et põeb ravimatut kõhunäärme- ja maksavähki. Elizabeth hülgas oma kauase abikaasa, mõistes: ta peab pühenduma iga ihurakuga sõbratarile. Mullu jaanuaris Rayya suri. Nüüd aga teatas Gilbert Instagramis oma arvukatele fännidele, et tema elus on uus armastus: Rayya ammune sõber Simon MacArthur.

49aastane Gilbert nimetab Ühendkuningriigis elavat MacArthurit imekauniks meheks, kes on aastaid tema sõber olnud ning kes oli aastakümneid ka Rayya sõber. „Nad elasid üle 30 aasta tagasi Londonis koos ning jumaldasid teineteist nagu õde ja vend. Nagu võite ette kujutada, on see minu jaoks ilmatu tähtis. Hiljuti leidsime Simoniga tee teineteise sülelusse. Ja siin me nüüd siis oleme, ja tema süda on olnud mulle niivõrd soe maandumispaik.“