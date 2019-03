UB40 muusikul avastati ajukasvajad 

BBC Newsi teatel opereeritakse Traversit reedel - samal päeval, mil ta pidanuks kontserdituuri alustama. Travers on enda sõnul tulvil võitlusvaimu ning tema ainus soov on muusika juurde naasta.

„Oleme väga kurvad, et meie elupõline sõber ja UB40 asutajaliige Brian ei saa meie sünnipäevaturneega ühineda,“ seisab bändi avalduses. „Teame, et kõik tunnevad temast puudust, kuid esmatähtsad on tema tervis ja heaolu. Meie sõbrad ja fännid ühinevad meiega kindlasti ning üheskoos soovime Brianile täit ja kiiret paranemist ning meie juurde naasmist.“