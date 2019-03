Briti parlament andis endale suurema rolli Brexiti lahendamises 

Hääletuses oli 329 rahvasaadikut olnud selle poolt, et alates kolmapäevast on parlamendi päevakord parlamendi enda kontrollida, kirjutas BBC. Selle otsuse vastu oli 302 saadikut. See tähendab, et saadikud saavad kolmapäeval teha mitmeid hääletusi, et teada saada, millist Bexiti lahendust nemad eelistavad.

Peaminister Theresa May hoiatas, et miski ei garanteeri, et ta nende otsuse järgi tegutsema hakata.