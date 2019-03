La La Ladies läks laiali - tüdrukute sõnul oldi tipus, kuid edasiliikumist ei toimunud 

La La Ladies

"Mina tahan teha oma muusikat, töõtada koos erinevate muusikutega, samas olla iseenda peremees. Tunnistan, et La La Ladies andis meile kõigile super platvormi lauljatena alustamiseks, aga nüüd on aeg edasi kihutada. Esinemised New Yorgis, Sydneys, Dubais, Liibanonis, Leedus, Lätis, Soomes ja üle terve Eesti - see oli meeletu aeg. Kasvasime ja sulandusime Inga ja Dianaga täiesti kokku."

"Aga nüüd alustan mina igatahes nii kähku kui võimalik oma sooloprojektiga. Salvestasin just stuudios oma esimest singlit, mis ilmub aprilli lõpus.

Jätkan stand up show`sid “Head tüdrukud nii ei tee” koos Anu Ja Liinaga ning Estonias mängin “West Side Story" muusikalis samuti pisikest rolli."

"Meil on nüüd vaba ruumi ja aega, et enda järgmised hullumeelsed projektid teoks teha ja üksikartistidena jalad alla kasvatada. Jah, see on hirmutav teadmatus, aga hetkel kindlasti ainuõige otsus."

"Mina jätkan edaspidi muusikalist tööd enda nime all - KETHI. Uue koosseisu muusikud on juba elevil ning proovid ja uue muusika loomine on samuti täies hoos."

Kas viimased La La Ladies kontserdid ka tulevad?