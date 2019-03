Melu La La Ladies läks la-la-laiali – tüdrukute sõnul oldi tipus, kuid edasiliikumist ei toimunud Anu Saagim , täna, 08:04 Jaga:

Kuluaarides on juba mõnda aega sahistatud, et überseksikas tüdrukutepunt La La Ladies on laiali minemas. Nüüd see siis juhtuski.