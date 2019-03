VENEZUELA KRIIS: Putin saatis Maduro toetuseks Caracasesse Vene sõjaväe lennukid 

Kohapeal viibinud Venezuela ajakirjanik Javier Mayorca raporteeris, et tema hinnangul tulid lennukitega kaasa umbes 100 sõdurit ja 35 tonni varustust. Tema sõnul juhtis maandunud sõdureid kindral Vassili Tonkoškurov.

Venemaa on majandus- ja poliitilises kriisis vaevleva Venezuela vana liitlane, kel riigi naftaäri ja sõjaväe, samuti vastuolulise riigipea Nicolas Maduro toetamise taga omad huvid. Venemaa väljendas häälekat rahulolematust Maduro vastu kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonide suhtes. Kolm kuud tagasi korraldasid Venemaa ja Venezuela ühised sõjaväeõppused.

Viimastel kuudel on näljahäda ja majanduskriis Venezuelas muutunud nii tõsiseks, et opositsioonipoliitik Juan Guaidó kuulutas end jaanuaris ajutiseks riigipeaks. Mitmed lääneriigid tunnustasid Guaidó ettevõtmist, Kreml aga süüdistab teda ebaseaduslikus tegevuses ning vandus toetust Madurole. USA president Trump pole välistanud relvastatud sekkumist Venezuelas. Kas tulemas on kahe suurvõimu varisõda Venezuelas, näitab aeg.