Eesti teatri hälli juures olnud Amalie Konsa ränkraske näitlejatee: rahvas kiitis mind taevani, ent magama läksin tühja kõhuga, pisarad silmis 

Vanemuise päike, näitleja meie teatri hälli juurest, Eesti näitelava ema (hiljem vanaema), publiku pailaps – nii nimetati alati heasüdamlikku, rõõmsat ja elujaatavat, kokku 60 aastat teatrilaval mänginud Amalie Konsat. Tema kohta öeldi: „Ta mängib alati elu, unustades, et ta on laval.“ Vaatamata raskustele, mis elu talle ette veeretas, jäi ta teatrile lõpuni truuks – ka päevadel, mil hukkus tema vend ja tal lõhkes pimesool. Isegi siis, kui ta vaatuste vaheajal Vanemuise garderoobi aknast tulekuma nähes teada sai, et tema majas, kus poeg lukustatud ukse taga magas, on tulekahju, läks ta lavale.