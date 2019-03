Elu DIANA ROSS 75: kuidas puruvaesest tüdrukust sai teismeline stiili-ikoon Triin Tael , täna, 00:01 Jaga:

RAUGEMATULT KÜTKESTAV: Diana Ross tänavu veebruaris Grammy galal, kus tähistati tema peatset 75. sünnipäeva. VIDA PRESS

„Elasime Hudson'si kaubamaja lähedal ja ma nägin vaateakendel imekauneid riideid. Unistasin, et kunagi on ka minul ilusad kleidid ja riided – ja ehk isegi kaunid juveelid...“ on legendaarne lauljanna Diana Ross meenutanud oma puruvaest lapsepõlve. Kulusid vaid mõned aastad, ja Dianast saigi moeikoon ja naiselikkuse võrdkuju. Neid tiitleid kannab ta tänini.