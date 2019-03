Joosepi talu maasikad on võitnud südameid 

Mõni aasta tagasi alustati ka vaarikate kasvatamisega

Joosepi Talu sordivalik on lai: varajastest maasikasortidest kasvatatakse Honeoye ja Asia sorte; keskvarajastest Polka, Sonsation ja Sonata ning hilistest on esindatud Faith. „Joosepi Talu kõige populaarsemateks sortideks võib nimetada sorte Polka ja Sonsation. Polka maasikaid oleme kasvatanud kõige kauem – tegemist on väga magusa maitse ja ilusa välimusega viljadega sordiga,“ lausub Roositalu.

Küll aga on Polka kasvatamist viimastel aastatel vähendatud ja mindud üle uue sordi Sonsation kasvatamisele. „Sordi Sonsation kasvatamisega ja nende frigotaimede müümisega alustasime Eestis esimesena. Sonsation viljad on välimuselt väga ilusad, säravad ja atraktiivsed, maitselt aga magusad ja mahlased. Kui me esimest korda Sonsation vilju oma müügipunktides pakkusime, olid inimesed väga vaimustatud just sordile iseloomuliku värske, magusa ja mahlase maitse ning atraktiivse välimuse tõttu,“ meenutab Roositalu. Sordist on saanud üks klientide lemmikuid.

Kui maasikakasvatusega on Joosepi Talu tegelenud üle 15 aasta, siis vaarikakasvatusega alustati mõni aasta tagasi – seda just klientide tungival soovil. Vaarikatest kasvatatakse sorte Glen Ample ja Glen Dee, mis on üsna sarnased ja erinevad üksteiselt valmimisaja poolest.

Istikust marjani kahe kuuga