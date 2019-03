Eriprokurör: Trump ei teinud Venemaaga koostööd 

"Ei mingit kokkumängu, ei mingit segamist, täielik ja totaalne õigeksmõistmine," kirjutas Trump on Twitteris.

"See oli illegaalne katse mind kukutada ja keegi peab hakkama uurima, kes selle taga oli," lisas Trump, kirjutas CNN.

Eriprokurör Robert Mueller leidis, et kokkumängu polnud. Kahtlused on Trumpi pea kohal olnud peaaegu kaks aastat ja nüüd pole tema töö selles teemas enam otsese löögi all. Nii saab Valge Maja töötajaskond keskenduma hakata 2020. aasta presidendivalimistele.