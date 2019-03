Ats Kuldkepp | Eesti-Läti liiga suur oht: lätlastel on liiga palju nõrku klubisid 

34 sekundit enne lõppu otsustab Tartu 19aastane mängujuht Arnas Velicka, et hea mõte oleks nurgast üle Jurmala mehe käe kolmene teele saata. Sees! Hiljem selgub, et tegu on võiduviskega. Täpseid samasuguseid „hulle“ oli ta sel hooajal kümnete kaupa mööda ladunud.

Põnevaid palakesi leiaks veelgi, aga suures plaanis ei maksa need midagi. Eesti-Läti liiga kohal on palju küsimärke. Keskendume esmalt lühidalt lätlastele ja turniirisüsteemile, Eesti klubide seisu jaoks oleks vaja eraldi kommentaari.

Läti Ülikool panustab nooremapoolsetele ja keskpärastele lätlastele. Õnneks on võistkonna tase piisav, et heal päeval Tartute ja Pärnutega võrdselt mängida. Liepaja ja Valmiera klubidel on rahaliselt keerulised ajad, hooaja eel oli pikalt õhus võimalus, et Valmiera esindust Eesti-Läti liigas ei näegi. Raske näha, et neil midagi oluliselt paremaks läheks.