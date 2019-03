Pluss, miinus, ennustus | Sõõrumaa kentsakas avaldus võis teha Eesti spordile head 

Renee Teppan (nr 3). skra.pl

Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa kirjutas Postimehes avaldatud arvamusloos, et on Mati Alaverile ja Andrus Veerpalule unustamatute elamuste pakkumise eest tänulik. Eesti sport puhastub Sõõrumaa arvates kõige lihtsamini sel moel, et unustame pahateod ära ja anname andeks. Kahjuks on unustamine ja õppimine vastandlike tähendustega.