TFW 2019 | Triinu Pungitsa uus kollektsioon on ood rohenäppudele ja metsikutele aedadele 

Triinu Pungitsa moelooming Erlend Staub

Triinu Pungitsa uus kollektsioon on ood rohenäppudele ja metsikutele aedadele, taimede olemasolule ja isekasvatamise rõõmule. Kollektsiooni stiil on boheemlaslik ning seda täiendavad salendavad jooned, keerukad liigendused ja mahukad taskud. Rõivaste trükimustrites valitsevad dekoratiivsed taimemotiivid, aedniku käed, lendlevad taevahobused ja aednik ise, värvimängu loovad aga hõõguv punakas oranž, taevasinine, hallikasroheline, külm roheline ning must ja valge.