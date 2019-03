Maailm Brexit: Theresa May astub viimase võitluse rajale Tõnis Erilaid , täna, 20:10 Jaga:

LASEB MAJANDUSE PÕHJA: Meeleavaldajad narrisid Londonis Theresa May Brexiti plaani igal võimalikul moel. Korraldajate andmeil tuli meelt avaldama miljon inimest. Politsei ei avalikustanud oma hinnangut. Reuters/Scanpix

Reede varahommikul nõudis Suurbritannia peaminister Theresa May topeltannuse viskit, olles pärast 14 närvesöövat tundi Euroopa Liidu ülemkogul välja kaubelnud vähemalt kaks lisanädalat, et võidelda parlamendiga Brexiti leppe üle. Ta ei teadnud veel, et pühapäeval kirjutavad kõik Briti meediaväljaanded Sunday Timesi eeskujul: 11 ministrit nõuavad tema tagasiastumist, et parlamendihääletus lõppeks valitsusele võidukalt.