Vaid üksikud jäljed õuel: Rüütlite unistuste maja ehitus seisab 

President Arnold Rüütel ja tema abikaasa Ingrid lootsid oma uue Maarjamäe maja valmis saada juba möödunud aasta lõpuks. Nende unistuste eramu ehitusel valitseb aga viimastel ajal vaikus. Äsja vahetas omanikku naaberkrunt, mille Rüütlid arendajale töötasuks andsid. Kui Õhtuleht arendaja tausta uurima asub, selgub, et too on mitu korda kohtu ees seisnud mees. Presidendipaarile tuleb see info üllatusena.