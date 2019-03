Reformierakond ja sotsid lepivad: uksed valitsusse jäävad suletuks 

Nii nagu kõik teised Õhtulehega vestelnud poliitikud, rõhutas ka Metsoja, et võimuliidu saatuse otsustab just koalitsioonileping. „Küsimus on ikkagi selles, milliseks kujuneb Eesti, mitte see, kus keegi istub,“ ütles Metsoja.

Olles saadik Pärnumaalt, jälgib ka ise läbirääkimistel viibinud Metsoja eelkõige seda, kuidas laheneb Rail Balticu küsimus. Teine, kelle sotsid välja tõid, on Keskerakonna tulevikutegijaks nimetatud Tallinna kesklinna vanem Vladimir Svet. Ta väljendab väga otse oma vastumeelsust võimaliku võimuliidu suhtes: „Kui kuuluksin erakonna juhatusse, hääletanuksin kõneluste vastu.“

Sveti sõnul ei ole keegi Keskerakonnast ega kaugemalt püüdnud teda mõjutada. Kuigi ta on seisukohal, et läbirääkimised ei vii kuhugi, sest erakondade valimisprogrammid on erinevad, annab ta KEI-le siiski võimaluse. „Kui kõnelustega juba algust tehti, siis tuleks vaadata, kuhu need viivad. Kõik ootavad, millega päädib koalitsioonileping.“

KEI võimuliidu jaoks tulevad otsustavad teemad uuel nädalal. Osalt tahetakse, et liit sünniks, sest siis pehmeneks EKRE retoorika ja Reformierakonna ülbus. Samas EKRE viimaste nädalate väljaütlemised on pannud partnereid mõtlema: kuidas on see ikkagi võimalik?

Sahinad: Kõlvartist saab Tallinna linnapea

Konkurentide ja KEI liikmete hinnangul lähevad kõnelused oodatust positiivsemalt. Sellest annab märku ka see, kui vähe on infot välja tilkunud. Muinasjuttu, et enne kõneluste lõpusirget ei lepita midagi kokku, ei taheta uskuda.

Väidetavalt oli KEI üks esimene otsus see, kes saab riigikogu esimehe, kes Euroopa Komisjoni voliniku koha (rääkimata Jüri Ratase peaministrikohast). Kui spiikritooliga on asi üsna selge – EKRE –, siis voliniku asjus on stsenaariume kaks. Teatava võrdsuse printsiibil peaks selle saama Isamaa, kuid teisalt jälle küsitakse, miks Keskerakond peaks olema nii lahke? Ratase parteist sooviks Euroopasse Kadri Simson, Yana Toom ja Mailis Reps, keda on varemgi Brüsseli sooviga seostatud.