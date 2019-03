ETTEVAATUST: ära seda petturite numbrit mingil juhul vastu võta! 

Helistajate eesmärk on tasuliste numbritega raha välja petta. Skeem töötab nii, et nemad helistavad, ent lasevad vaid sekundiks kutsetooni, seejärel katkestavad kõne. Nende eeldus on, et helistaksid numbrile tagasi. Kuna tegemist on tasulise kõrge tariifiga numbriga, siis avastad nii hiljem oma telefoniarvelt kopsaka lisateenuste summa.