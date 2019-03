Kolm päeva tõsist möllu! Rannafestival Beach Grind avalikustas kuupäevad 

„Tänavune Beach Grind on suurem väga mitmes mõttes. Esmakordselt kestab üritus kokku kolm päeva ning peaesinejad on suuremad, kui kunagi varem,“ sõnab Beach Grindi korraldaja Kaarel Sein. „Liigume sel aastal rohkem festivali formaadi suunal. Kolme päeva jooksul muutub klubi Sunseti ala äratundmatuseni ning esimest korda plaanime ala lahti hoida ka päevasel alal. Pärnu rand on niivõrd unikaalne koht ja üks mõnus päevane häng on igale eestlasele südamelähedane.“

Seitsmendat korda toimuva Beach Grindi eelkäija on peosari Grind, mis tähistas aasta alguses kaheksandat tegutsemisaastat. Seina sõnul on festivali jätkusuutlikkuse võti uudsus ja mõnus keskkond. „Oleme igal aastal proovinud sammukese edasi minna ning alati midagi uut pakkuda, et üritust värskena hoida. Võib-olla see on Beach Grindi edu üks põhjuseid. Meie soov on alati olnud, et kõik tunneksid ennast võimalikult vabalt, jätaksid eelarvamused ning muud halvad harjumused ukse taha ja tuleksid üritusele avatud meelega.“

Korraldaja lisab, et pole õiget Beach Grindi ilma huumorita. „Meie kütus on naer ning meie eesmärk on tõeliselt hästi lõbutseda, ilma häbitundeta ning muude väljamõeldud probleemideta.“ Seda tõestavad ka humoorikad loosivideod, kus Joosep Järvesaar, üks Beach Grindi korraldajatest, erinevateks karakteriteks kehastub ning millega korraldajad fänne juba algusaegadest üllatanud on.