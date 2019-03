Kultuurifestival Võnge toob kohale muusikat kodust ja võõrsilt  

Raputavalt aus looming, mitmetahulised helikäigud, haruldaselt sügav hääl. Fil Bo Riva on laulja-laulukirjutaja, kes veel 2017. aasta lõpus rändas mööda Euroopat, soojendades Milky Chance'i, kuid on tõusnud tänaseks sootuks uutesse kõrgustesse. Möödunud aastal astus mees üles mitmetel Euroopa suurimatel ja olulisimatel festivalidel nagu näiteks Great Escape, Eurosonic ja Montreux Jazz Festival. Tema debüütalbum "Beautiful Sadness" ilmus tänavu 22. märtsil ning hetkel on Fil Bo Riva taas tuuritamas, ent sedapuhku headlinerina, ning tutvustamas väljamüüdud saalidele oma esikplaati.