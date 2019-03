Evelin Ilves meenutab Kasahstani presidendi Nazarbajevi visiiti: Nursu oli rabatud! Isegi ta silmad olid veekalkvel 

"Riiklikul õhtusöögil Eesti Panga kõledavõitu hoones oli aga ka meil talle üllatus varuks: Anne Veski. Teadsime, et Anne on Kasahhi riigipea lemmiklaulja ning kui õhtusöögiluast tõusti, üksteist tänati ja lahkuma asuti, astus trepihalli valgunud külaliste ette ootamatult süttinud prožektorite säras meie diiva ise. Nursu - nagu me teda hellitavalt visiiti ette valmistades omavahel kutsuma olime hakanud - oli rabatud. Märkasin, et isegi ta silmad tundusid olevat veekalkvel. Ja siis rabas Anne mind hoopis mind jalust - ta alustas oma minikontserti Roosiaia kuningannaga pühendades selle mulle! Jah, tõsi, mul oli täpselt tol päeval sünnipäev. Juba esimeste taktidega ärkas kusagilt too väike tüdruk minus, kes oli sadu kordi seda kaunist laulu isa lintmaki pealt kuulanud ega osanud isegi unistada hetkest, mil ta seisab säravast artistist kõigest paari meetri kaugusel ja see hümn armastusele kõlab üleni talle. Too hetk peatus tõesti, ma ei näinud enda ümber enam hingelistki ja muusika neelas mu oma uimastavasse rüppe. Edasi läks kõik meeleolukalt. Anne läks üle vene keelele ja üksteise järel tulid hitid, mida kasahhid sõna sõna sõnalt kaasa laulsid. Anne pani kõleda trepihalli ja kümmekond keskealist meest üleni särama. Minust rääkimata. See oli meeletult ilus hetk kahe riigi kohtumisel."