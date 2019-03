NUTA VÕI NAERA: uus nädal toob vihma- ja lörtsisaju  

Päeval on läänekaare tuul võrdlemisi nõrk õhtuni, siis pöördub järk-järgult loodesse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni+2 kraadi, päeval 2..7 kraadi. Teisipäeva öö hakul sajab mandril veel laialdaselt lörtsi ja lund, pärast keskööd on sajuhooge hõredamalt. Puhub tugev loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kraadist kuni -5° kraadini sisemaal, päeval -1..+3 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab Ida-Eestis veel kohati lund, seejärel tugevneb selgema ja kuivema ilmaga kõrgrõhuharja mõju. Pärastlõunal suureneb põhja poolt madalrõhkkonna surve, edela- ja läänetuul tugevneb ja pilvi on enam, aga sadu tõenäoliselt ei jõua. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -6 kraadi, päeval +1 kuni+4 kraadi.



Neljapäeva öösel madalrõhkkonna mõju väheneb ja üle Eesti kiirustab lauge kõrgrõhuhari. Öö hakul võib kohati veidi lund ja lörtsi sadada, keskööks tõmbub taevas üürikeseks selgemaks ja läänekaare tuul veidi nõrgeneb. Päeval liigub üle Skandinaavia põhjatipu uus aktiivne madalrõhkkond ja tõstab meile edela- ja läänetuule taas tugevaks. Ennelõuna on veel enamasti sajuta, Pärastlõunal jõuavad sajupilved Loode-Eestisse ja liiguvad edasi sisemaa suunas. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni+3 kraadi, päeval +4 kuni +9 kraadi.



Reede öösel jõuab uus madalrõhkkond Soomest Peterburi taha ja selle serva mööda kandub lörtsi- ja vihmapilvi. On veel küsitav, kas need ulatuvad ka Eesti kohale või kanduvad meie idapiiri tagant mööda. Tuul pöördub loodesse ja paisub tugevaks. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni+5 kraadi, päeval +3 kuni +7 kraadi.