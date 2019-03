VIDEO |TFW 2019 | Hõbenõela võitja Katrin Aasmaa soovitab poistele koolilõpupeoks kapsarohelist ülikonda 

Tänaõhtune teine etendus toob moelavale Katrin Aasmaa raju loomingu, mis kannab sel korral nime "Prosta Kapusta". Tegemist on kollektsiooniga, mis on inspireeritud moekunstniku vana-vanatädi Naadi aiamaal olevast kapsapõllust ning mille tekstuurid kajastavad ussitanud ja augulisi kapsalehti. Esindatud on nii tviidkangas kui ka särav litter, samuti pidulik ülikond ja kitlilõikelised esemed.