Melu VIDEOD | TFW 2019 | Kodumaise disaini kahurvägi täidab Tartu võimsa moevaatemänguga Anu Saagim , täna, 15:55 Jaga:

TFW 2019 Erlend Staub

Märtsikuise Tallinn Fashion Weeki pealinna etendused on selleks korraks läbi saanud ning juba mõne tunni pärast vallutab kodumaine moenädal Lõuna-Eesti, tuues Tartus lavale kuus nimekat moekunstnikku ja brändi. Täna õhtul esitlevad oma loomingut BRAND NO.8, Diana Arno, Katrin Aasmaa, Aldo Järvsoo, Triinu Pungits ning Mammu Couture. Kodumaise moemaastiku tähtsündmus Tallinn Fashion Week suundub täna Tartusse ja toob hotell Lydia moelavale võimsa moevaatemängu, kus astuvad üles mitmed tunnustatud moedisainerid. Esimesena jõuab moerahva ette BRAND NO.8, kelle kevadsuvisest kollektsioonist õhkub ühtaegu elegantsi, õrnust ja romantikat, aga ka mängulisust, provokatiivsust ning salalikkust. Kaubamärgi värsket loomingut on inspireerinud Bali saar ning rõivaste põhivärvideks on lavendel, münt, kollane, valge ja pruunikarva hall. Kollektsioonis on mängitud ka eri kangaefektidega, teiste seas on kasutatud nii helendavat kangast kui 3D-efekti.