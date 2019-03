ÕL VIDEO | Grete Paia, Allan Roosileht, Keili Sükijainen ja teised ehk Vaata, mida põnevat müüvad staarid Buduaari turul 

TV3 ajakirjanik ja saatejuht Keili Sükijainen oli turule toonud enda garderoobi hinnalisemad esemed, põhjendades seda ürituse kontseptsiooniga. "Kuna rõhku taheti panna brändikaubale ja uuematele asjadele, siis mõtlesin, et toon sellised riided, mida paneksin ka ise selga." Hinnalisem ese, IRIS JANVIERi punase kleidi eest, küsib Keili 175 eurot.

"Televisioon on mind tegelikult halvas mõttes kasvatanud," lausus Keili Õhtulehele. "Kui lähen mõnele galale, siis naljalt ei taha samasugust kleiti järgmise ürituse jaoks selga panna. Seetõttu on mul peokleite kerge osta, müüa, ära anda ja vahetada."

"Üldiselt ei ole mul perereliikvia mantleid või kampsuneid," lausus ta naerdes.. "Kui midagi ostan, siis on mul hea meel seda hiljem taaskasutusse anda."

Riideesemed, mida mõni müüks turul paari euroga, annaks ta lihtsalt ära. "Viin need pigem lastekodudesse või kogumispunktidesse. Kui on aga tõesti sellised riided, mida olen kandnud vaid mõned korrad, siis panen need poole hinnaga müüki. Mul on ainult hea meel, kui keegi leiab midagi kvaliteetset poole hinnaga."

Lauljanna Grete Paia, rääkis, et turule on ta toonud riideid, millest on teatud mõttes "välja kasvanud" - aastatega on riietumisstiil muutunud. "Kindlasti on see naiselikumaks läinud. Mõned aastad tagasi sain enda vanaemalt hüüdnimeks "poiss Juula""

Grete arvab, et selle põhjust võis otsida katkistes teksades ja meeste t-särkides, mida lauljannale meeldis kanda. "Naisperele see väga ei meeldinud. Öeldi, et tütarlaps võiks ikka teistsmoodi riides käia."

Suurem osa riideid on Grete saanud enda kodulinnast Kuressaarest, kus tema emale kuulub 2 kauplust. "Olen pisikesest peale selles mõttes ära hellitatud." Samas tunnistab Grete, et ei ole kunagi armastanud poodlemist. "Kui, siis ainult sisustuskauplusi, kuhu võin end tundideks unustada."