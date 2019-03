Prantsuse preester: pedofiilpreestrite ohvrid otsivad lihtsalt õrnust! 

Uudistekanali La Chaine Info jutusaates osalejaid arutasid süüdistusi kardinal Phillipe Barbarinile, kes varjas ühe pedofiilpreestri kuritegusid. Barbarin esitas paavst Franciscusele ametist lahkumise avalduse, kuid paavst pole seda veel vastu võtnud.

Ta jätkas: „Meil on alati selline arusaam, et see on vägistamine, et selles on vägivalda. Aga mina alati nii ei arva. Vähemalt tuginedes sellele, mida mina olen kuulnud, otsib laps instinktiivselt mehelt või naiselt õrnust... Ja sageli on need [ohvrid] lapsed, kelle elus on õrnust vähe.“

Saatejuht vastas selle peale, et sellises olukorras lasub vastutus üksnes ning ainult täiskasvanul, kes peab seadma piirid ning hindama olukorda, et suhtlus lapsega oleks eakohane ja sobiv.

De la Morandais vastas: „Muidugi. Aga laps otsib ikka õrnust. Te olete ju kõik näinud, kuidas laps tuleb ja musitab teid otse suule?“

„Ei, ei, ei,“ vaidles jahmunud saatejuht vastu, taustaks šokeeritud publiku ahhetused. Preestri kommentaaridele järgnes pahameeletorm Prantsuse sotsiaalmeedias, teiste hulgas mõistis de la Morandais' sõnad hukka Pariisi ülempiiskop Michel Aupetit.