Kanuti aia noortegängist üks jääb trellide taha, teised paranevad vabaduses  

Eelmise aasta teises pooles selgus ootamatult valus tõsiasi, et noortel tallinlastel on saanud tavaks vanalinnaäärses Kanuti aias tülgastaval moel oma jõudeaega veeta: tarvitati alkohoolseid jooke, noriti möödujatega tüli, kasutati vägivalda. Ennekuulmatu olukord pealinna südames sundis täitevvõimu kohe tagajalgadele tõusma: riik süüdistas linnavõime ja vastupidi. Riigiisad moodustasid nõukogudeaegset rahvamalevat meenutava üksuse ja tõttasid õhtuhämaruses politsei kaitse all ja ajakirjanike kaamerate ees Kanuti aeda. Ikka selleks, et oma silmaga veenduda, kes keda peksab ja kui palju ning kuidas saaks murenema kippuvat siseturvalisust taas kontrolli alla võtta.