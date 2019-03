VIDEOD | TFW | Moenädala teine õhtu sukeldub rikkalikku värvipaletti ja müstilisse vetemaailma 

Seejärel astub lavale Perit Muuga , kes suundub oma värskes kollektsioonis otse savanni südamesse, eksootiliste kiskjate varjatud maailma. Esitlusele tulevad nii naiste- kui meesterõivad, millel hiilivad ringi metsikud leopardid, möirgavad lõvid, öömustad pantrid ja salakavalad maod. Mustrite vahel on aga koha sisse võtnud ka soojad oranžid, särtsakad rohelised ja hõõguvpunased toonid, mis harmoneeruvad laisa beeži ning tuhmi mustaga, moodustades kutsuvalt suvise värvigamma.

Tänane teine etendus toob aga lavale Prangli saare kalurielu. Moekunstnik Cärol Ott innustus seekordset kollektsiooni luues Põhja-Eesti saartest ning toob publiku ette vanast kalurikuuest ja õliplekkidega kaetud tunkedest inspireeritud kollektsiooni, kuhu on pugenud ka viisakamad pintsakud ning 30ndatest pärit kõrge piha ja laia püksilõikega rõivalahendused. Disaineri värsket loomingut inspireeris ka varakevadine rannikuala, kus räsitud liivaluited on segunenud valge lumega ja loonud abstraktse mustrikombinatsiooni.

Seejärel jõuab publiku ette Woolish, kes esitleb tänavu oma kolmandat kudumikollektsiooni. Meriinovillast kudumitele keskenduv bränd peab tähtsaks jätkusuutlikkust, eetilisust ja kõrget kvaliteeti ning on nüüdsest täiendanud oma valikut nõnda, et kaubamärgi andunud austajad saaksid olla üleni “woolish”, seda lausa pealaest jalatallani ja alusrõivast ülerõivani.



Teist moeõhtut jääb aga lõpetama ühenduse Embassy of Fashion kahurvägi.