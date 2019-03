Juhtkiri | Kodusõda Keskerakonnas 

Kuigi Ratas kinnitas, et Keskerakond ei lähe lõhki, ei tule Kaljulaidi tegevus Keskerakonna ühtsusele kindlasti kasuks. Seni pole selge Kaljulaidi isiklik motiiv, mida ta loodab EKRE tõrjumisega saavutada, ning kas see kõik väärib Keskerakonna lõhkiajamise või opositsiooni tõrjumise riski. Kui võimuliit ei saa teoks, on surve Ratase taandumisele parteijuhi kohalt suur. Peagi saame teada, kas Kaljulaid näeb end erakonna uue juhina, sillutab teed europarlamenti või valmistub hoopis erakonda vahetama. Praegu on selge üksnes see, et Ratase töö läbirääkijana on raskendatud, kui ka omad talle kaikaid kodaratesse loobivad.