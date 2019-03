TUGITOOLIS SPORTLANE | Risto Lepp: keegi ei julge Eestis midagi otse öelda, aga skepsist on tunda 

Saatejuht Mart Treial uuris kuueaastase pausi järel väljakule naasvalt Lepalt, miks ta taas palli kätte võtab. Kas elu ilma käsipallita on võimalik? Kuidas idanes idee hakata ehitama Eestis sama võimsat käsipalliklubi nagu seda on jalgpallis Amsterdami Ajax? Kui paljud on teda liigse ambitsioonikuse tõttu rumalaks pidanud?