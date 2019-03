Tsüklon Idai ohvrite arv tõusis enam kui 550 inimeseni 

14. märtsil Aafrika kaguosast üle käinud tsüklon Idai mõjutas miljoneid inimesi, kelle kodud on hävinud, elektrita, teed on üle ujutatud, hädaabi ja ravimite kättesaadavus kehv. Päästmist ootavad inimesed ronivad katustele või puulatvadesse.

Ohvrite tegelik arv ilmneb alles tulevikus, kuid praeguse seisuga hukkus Idai üleujutustes Mosambiigis 242, Zimbabwes 259 ja Malawis 56 inimest. ÜRO humanitaarkeskuse kohalik juhataja Gemma Connell lisab, et Mosambiigist on oodata palju suuremat ohvrite arvu, kuna üleujutuste tõttu pole päästetöötajad paljudes piirkondades üldse inimestele ligi pääsenudki. Üleujutused ei alane ning võivad piirkonniti veelgi hullemaks minna. Lisaks on kiire hukkunute matmisega, vahendab Washington Post, seega on võimalik, et väga paljud kiiruga maetud kadunukesed jäävad ametlikust hukkunute loetelust välja.