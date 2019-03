Top | II pensionisammas ahju 

Enne valimisi üsnagi tagasihoidlikul kohal olnud aborditeema sai tuule tiibadesse kui sai selgeks, et EKRE võib pääseda valitsusse. Võimukõnelustel küll abordipiiranguid leppesse ei pandud. Kuid teravad sõnavõtud, kus lisaks lisaks kritiseeritavatele abordiarstidele on sekkunud isegi president ja peapiiskop Viilma, näitavad, et asjad pole sugugi nii üheselt selged ja ühiskondlikku kokkulepet ses küsimuses tegelikult ei eksisteeri.

EKRE võimalik valitsussetõus on netirahva kahte lehte löönud: ühtede jaoks on Eesti „Kõigi Eesti“, oponentide jaoks pole see aga võimalik, sest kui Eesti on kõigi oma, siis on ta eikellegi oma; seega õige on ikka „Eestlaste Eesti.“ Oluline, et neid kahte seisukohta ühendab ühine armastus Eesti vastu, sest seni on just tuimust ja osavõtmatust peetud meie rahva pärisosaks.