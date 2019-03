Seisukoht | Tüdrukust hoobilt naiseks? 

Nüüd veiderdavad Eesti filmi- ja teleauhinnad täpselt samal moel: parima naisnäitleja tiitlile on kõrvuti Helena Mariaga nomineeritud Epp Eespäev ja Ingrid Isotamm. Täiskasvanud inimesed ja väljaõppinud näitlejad. Ehk siis naisnäitlejad.

Väike Helena Maria, kes tegi tõepoolest „Seltsimees lapses“ hiilgava rollisoorituse, on siiski laps mis laps. Kaugeltki mitte naine. Sestap mõjubki see, kuidas kaks organisatsiooni lapse õlgadele naisnäitleja tiitlit suruvad, leebelt öeldes kummalisena. Teisalt on pentsik seegi, et profinäitlejad konkureerivad väikese tüdrukuga samas kategoorias. Et on säherdune kast ette nähtud ja pressime jõuga sinna sisse kõik, kes vähegi passivad?

Ebaõiglane on see kõigi vastu, sest tõde, et lapsed ja loomad muutuvad nii teatrilaval, filmilinal ja fotol alati tähtedeks, teavad kõik operaatorid ja fotograafid. See konkurss, mis juba ette on võidetud, ei ole ju enam konkurss. Pigem farss.