POLITSEI: Baselis surnuks pussitatud koolipoiss oli juhuslik ohver

Seitsmeaastase koolipoisi leidis 200 meetri kaugusel koolimajast lõuna ajal vereloigus lamamas tema klassijuhataja, kes algul arvas, et tegemist on liiklusõnnetusega. Tegelikult oli poissi pussitatud kaela piirkonda. Kiirabi viis ta lastehaiglasse, kus ta varsti suri.

Politseinikud asusid otsima vanemat naist, keda oli nähtud sündmuskohalt lahkumas. Mõni aeg hiljem pöördus prokuratuuri 75aastane põline šveitslanna ja teatas, et tema tappiski poisi. Hiljem selgus, et pussitaja saatis kohe pärast veretööd paljudele inimestele ja ajakirjandusväljaannetele SMSid, milles teatas oma kuriteost. Naise tegutsemismotiiv on endiselt selgusetu. Talle tehakse psühhiaatriline kontroll. Šveitsi meedia andmetel olid mõrvaril suured võlad - 100 000 franki. Politsei andmetel valis naine ohvri juhuslikult.