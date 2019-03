KOHUTAV: Baselis pussitas 75aastane naine surnuks võhivõõra seitsmeaastase koolipoisi

Politseinikud asusid otsima vanemat naist, keda oli nähtud sündmuskohalt lahkumas. Mõni aeg hiljem pöördus prokuratuuri 75aastane šveitslanna ja teatas, et tema tappiski poisi.

Kosovo telekanal Klan Kosova teatas, et ohver on Kosovo juurtega. Tema perekond on pärit Lipjanist. Senistel andmetel pussitaja ohvrit ei tundnud.