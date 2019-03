Kalle Käsper | Kuidas venelasest eestlast teha 

Küsisin, mida ta selle all silmas peab, et minu arvates on venelased isegi piisavalt lojaalsed, maksavad makse, ei moodusta riigivastaseid organisatsioone, ei korralda miitinguidki oma õiguste kaitseks. Korra kukkusid mürgeldama, aga see oli ammu ja seal neid ikka provotseeriti kõvasti.

Klassivend ütles, et see, millest mina räägin, on väline lojaalsus, aga sisemuses on asi teisiti, venelased vaatavad vene telekanaleid ja on nende mõju all. Tarvis aga on, et nad hakkaksid mõtlema eestlaste moodi, armastama meid, USAd ja Ukrainat ning vihkama kui mitte Venemaad, siis vähemalt Putinit.