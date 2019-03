Kommentaar Katrin Pauts | Kui naabrid ei lase elada ehk EKRE pole nõrkadele Katrin Pauts, krimikirjanik , täna, 16:19 Jaga:

Martin Ahven

Kaks asja, millega ma ei osanud arvestada: et kolin kortermajja, mis igast kandist läbi kaigub, ja et EKRE võibki võimule tulla. Kohutav müra ümbritseb igast suunast ja ma ei tea, kuhu selle eest pageda. Kanadasse emigreerumisele pole ma tõesti veel eales olnud nii lähedal, sest ajuti tundub, et mu närvid ei pea vastu - liiga palju pean nüüd nägema ja kuulma inimesi, kes mulle ei meeldi ega sobi.