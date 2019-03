PETITSIOON: üle nelja ja poole miljoni Suurbritannia kodaniku nõuab Brexiti tühistamist

Suurbritannia peaminister Theresa May. AFP/Scanpix

Suurbritannia parlamendi alamkoda on Brexiti lepingu juba kaks korda tagasi lükanud: 15. jaanuaril häältega 432 : 202 ja 12. märtsil häältega 391 : 242. Suure tõenäosusega tabab lepingut kolmandal hääletusel sama saatus. Inglise meedia spekuleeris laupäeval võimalusega, et kolmandas hääletus võib ka ära jääda, sest May olevat lubanud lepingu hääletusele panna vaid siis, kui on kindel oma edus.