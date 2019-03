Facebook hoidis sadu miljoneid salasõnu tavalistes tekstifailides 

„Jaanuaris korraldatud rutiinse järelvaatuse käigus selgus, et mõnede kasutajate salasõnad olid salvestunud meie siseandmebaasidesse loetavas formaadis,“ seisab sotsiaalvõrgustiku turva- ja privaatsusosakonna juhi Pedro Canahuati pöördumises. „See pälvis meie tähelepanu, kuna meie sisselogimissüsteem on ehitatud selliselt, et salasõnad muutuvad tänu kasutatud tehnoloogiale loetamatuteks.“

Canahuati kinnitab, et probleem on nüüdseks lahendatud ning et temale teadaolevalt ei kuritarvitanud tekkinud olukorda ükski Facebooki töötaja. Ta lisas, et veast mõjutatud kasutajad saavad lähiajal vastava teate.