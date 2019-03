Kuidas Saksa juntsud riigijuhte narritasid  

Arhiiv/Wikipedia

1933. aasta märtsis tulid Tallinna Danzigist (praegu Gdansk) kaks räbaldunud vanderselli ja kinnitasid igal tänavanurgal, et nad on Saksa üliõpilaskonna esindajad ja tulid tundma õppima Eesti saavutusi kaubanduse ja tööstuse alal. Ühe Saksa saatkonna naisametniku toel pääsesid nad Pätsi adjutantide jutule, kaenlas album riigivanema fotoga, millele nad autogrammi palusid ja said. Koos riigipitsati jäljendiga. Autogrammid võeti ka riigikogu esimehe Jaan Tõnissoni, välisminister August Rei jt riigimeeste fotodele.