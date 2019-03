Trump teatas, et Golani kõrgendikud peavad kuuluma nüüd Iisraelile

Vaidlusalused Golani kõrgendikud on Iisraeli annekteeritud maa-ala, mille tagasi andmine Süüriale on Iisraelile julgeolekukaalutlustel vastumeelne. Iisraeli võimude sõnul võivad nende riigi külje alla kõrgendikele asuda islamiäärmuslaste rühmitused, kes võivad piirkonda Iisraeli ründamiseks ära kasutada. Ka Trump kinnitas, et just julgeoleku- ja strateegilistel põhjustel, samuti piirkonna stabiliseerimiseks on vaja tunnustada kõrgendike kuulumist Iisraelile.