Signe Lahteini viimane võttepäev: „Oleks võinud veel mõne minuti kauem kallistada...“ 

„Minu jaoks teeb asja eriti raskeks see, et ta meie juurest läks…“ ohkab pereema Külli sügavalt. „Kõik ütlesid, et ega sina ole süüdi, aga ikka on raske.“ Eriti raske on veel seetõttu, et nende mõne päevaga, kui võttetiim Arrakumäel tegusid tegi, jõudis Signe perele – eriti aga noorimale tütrele, toona kümnesele Lisetele – südame külge kasvada. „Oli üllatav, kui kiiresti Lisete Signega sõbrunes,“ lisab Külli. Lisete ei sõlmi sõprust üldiselt sugugi kergesti ja pigem väldib suhtlust võõrastega.