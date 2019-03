VIDEO | „PUUDUTA MIND“ 70. SAADE | Krüptorahanduse ekspert on avastanud potentsiaali ka spirituaalses maailmas

Me oleme harjunud, et kõigest peab aru saama ning teadma, kuidas mingi asi täpselt töötab. Kuid tegelikult alati ei pea aru saama – tööpõhimõttest palju olulisem on vahel tulemus, kogemus ning mis kõige peamine – eneseusaldus. Omaenda sisemine hääl.

Nagu tarkvaraarenduses kindla tulemini jõudes teeb India arendaja täpselt nii nagu reeglistik ette näeb, või nii nagu on alati tehtud. Lääne arendaja aga vaatab asja laiemalt, otsib uusi viise ning võimalusi. Tulemus võib olla mõlemal sarnane kuid ühte protsessi on innovatsioon sisse kirjutatud ning tehtud tööst palju olulisemaks peetakse tulemust.

Pole vahet kas asjad toimuvad päriselt või kujutame neid endale lihtsalt ette

Oluline taipamine minu jaoks oli vastus küsimusele “Kas see asi toimub päriselt või kujutan ma seda kõike endale ette?” Ja vastuseks on …trummipõrin…, et tegelikult pole mingit vahet sest tulemus on oluline. Ja tulemus oli vägagi olemas. Jätkus teekond koos müstikakooliga, mille käigus on mu maailmavaade üsna mitu korda muutunud. Ja see on olnud nii äge, jälle avastada, et mida rohkem sa õpid seda vähem sa tead.

Viimane aasta on olnud väga progressiivne täis manifesteerimist, õppimist, elu juhtimist, erinevaid märke, lõputult maagiat ning oma ego mõistmist. Enam ei tunne huvi ei alkoholi ega tubaka ning muude teadvust muutvate substantside vastu ning nädal tagasi loobusin ka suhkrutoodetest. Muuhulgas olen saanud võitu ka astmast. Olen valinud keskmisest kiirema arengu ning aasta jooksul teinud läbi viis suuremat ja palju väiksemaid klasse ning kolmekordselt initsieeritud.

Tänaseks on kogunenud mu tervendamise tööriistade pagasisse üle 15 erineva iidse maagilise praktika, mille tööd olen ise kogenud ja tajunud. Ning pidev areng, täis maagiat, armastust, tööd iseenda ja ümbritseva maailmaga jätkub. Ja ma võin teile ühe saladuse avaldada – meis kõigis on see potentsiaal olemas.

Meil kõigil on erinevad tajud, anded ja võimed olemas, mis ootavad aktiveerimist ja kasutamist. Lihtsalt me pole lubanud neil avalduda, koolisüsteem ja ühiskonnareeglid standardiseerivad meid kui indiviide selliselt, et me käituks korralikult oma viie meelega ja sellest justkui piisab. Kuid nii nagu mõnda lihast pole enne kasutatud kuni jõusaali minnakse, nii on ka meie erinevate võimetega.