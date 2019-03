Euroopa Liit on nõus brittidele järeleandmise tegema, kuid mitte juuni lõpuni venitama 

May palve oleks lükata Brexit edasi 30. juunini. Mitte päevagi rohkem, lubab ta Ühendkuningriigi rahvale. Kuid see tooks kaasa jabura olukorra, kus 23. maist toimuvad kogu ELis europarlamendi valimised ja Suurbritanniagi peaks neist osa võtma. Seega osutab Euroopa Komisjon, et kui britid soovivad ajapikendust, peavad nad lahkuma 23. maiks või hoopis kõvasti hiljem. Pole mõtet kulutada aega ja ressursse kasutute valimiste korraldamiseks, et siis kuu aega hiljem Liidust lahkuda. Ka May ei ole huvitatud europarlamendi valimiste korraldamisest, öeldes, et kolm aastat tagasi lahkumise poolt hääletanute suhtes oleks see vastuvõetamatu. Lisaks ootavad ELi liikmesriigid Maylt garantiid, et plaan hiljem lahkuda ka edukas oleks.