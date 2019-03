Juhtkiri | EKRE, Ratas ja Isamaa keeravad Eesti lukku? 

Üks sellistest otsustest on välistudengite Eestisse õppima tuleku piiramine. Piltlikult öeldes tähendab see Eesti lukku keeramist ning on maailmale antava signaalina väga halb. Kui rahvas hääletab saastamise kartuses Eestis maha uute tehaste rajamise, siis just meie teadmiste müümine ja hariduse pakkumine oleks hea alternatiiv ajale jalgu jäänud ressursimahukale tööstustootmisele. Nii mõnigi siia õppima pürgiv välistudeng võib ju tõepoolest üritada meid kasutada väravana ELi ahvatlevama elu peale pääsemiseks, iseasi, kas tegu on suure migratsioonipumbaga.