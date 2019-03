Seisukoht Seisukoht | Lobamokk Sõõrumaa Viljar Voog, reporter , täna, 17:41 Jaga:

Igaüks meist, kel on kunagi ülemus olnud, teab, et vahetevahel tuleb keel hammaste taga hoida ja igast teemast ei tasu ka ladrata. Urmas Sõõrumaa on aga liiga kaua olnud iseenda ülemus ja seda filtrit ei eksisteeri. Ärimehe ametis kannataks tema aktiivse lõuapruukimise tõttu vaid firma maine või aktsiahind, aga Eesti Olümpiakomitee presidendi sõnavõttudena on kahjud kordades suuremad.