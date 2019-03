VIDEO | Millest arutati täna koalitsiooniläbirääkimistel?

Eelnevalt on Keskerakond, EKRE ja Isamaa leppinud kokku taristu ja ühistranspordi teemadel, samuti ka siseturvalisuse, kõrghariduse ja muudel küsimustel. Täna saadetud pressiteates kinnitati, et KEI koaliitsiooni eesmärgiks on ülikiire internet ja eesti keele laialdasem kasutamine IT-lahendustes.

Õhtul ajakirjanike ette tulnud erakondade esimehed rääkisid, et on kokku leppinud infotehnoloogia ja e-ühiskonna valdkonnas. Helir-Valdor Seeder kinnitas, et kuigi e-valimiste kohta pole midagi otsustatud, pole tegu tulise teemaga. "E-valimised jäävad," kinnitas Isamaa esimees. Lisaks on praeguseks arutelud lõppenud energeetika küsimustes.