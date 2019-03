Eesti uudised Vihakõne tõttu kohut käinud Lauris Kaplinski: rabi solvamist ei peaks tegema vägisi poliitiliseks Viljar Voog , täna, 17:13 Jaga:

Lauris Kaplinski vana Riigikohtu hoone ees, kus 2006. aastal ta nimi puhtaks pesti. Aldo Luud

Teisipäeval selgus, et Tallinna kesklinnas rabi sõimanud 27aastane mees sai väärteomenetluse raames karistuseks kaheksapäevase aresti. See tähendab, et praegune Tartu Ülikooli bioinformaatika doktor Lauris Kaplinski (47) on jätkuvalt ainus inimene Eestis, kes Karistusseadustiku § 151 ehk vihakõne ja vaenule õhutamise eest kriminaalasjas kohut käinud.