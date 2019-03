Film Quentin Tarantino rõõmustab filmisõpru oma 9. filmi esimese õrritiga Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:38 Jaga:

Leonardo DiCaprio tantsu vihtumas. Kaader filmist

Quentin Tarantino järjekorras üheksas film „Ükskord Hollywoodis“ („Once Upon a Time in Hollywood“) on lasknud ennast kaua oodata. Veel kauem oleme pidanud ootama aga treilerit.