TSÜKLON IDAI: sajad hukkunud, keda ellujäänutel pole mahti leinatagi 

BBC reporter sadamalinnas Beiras kirjutab, et ellujäänutel on lähedaste leinamiseks ja hävinud kodude ülesehitamiseks vähe mahti. Neil on tõsine puudus ravimitest, toidust ja riietest. Beira lennujaamast on saanud omamoodi põlve otsast kokku klopsitud kriisikeskus. Kogu linn uppus eelmisel nädalal merelt tulnud tsükloni tagajärjel vee alla. Päästmistööd ja abi muudavad raskeks teeolud, kuna suur osa teid on samuti vee all ja läbipääsmatud. Beiras elab pool miljonit inimest, kellest paljud ootavad endiselt abi majakatustel, üleujutuste järel tekkinud mudasaarekestel või puulatvades.